Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

Азербайджан приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Мы приветствуем комплексный план по прекращению конфликта в Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Устойчивый и справедливый мир требует искреннего выполнения обязательств, взаимного доверия и уважения к международному праву", - говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули важность обмена пленными и заложниками и удовлетворения гуманитарных потребностей населения для долгосрочной стабилизации и политического урегулирования конфликта, а также укрепления доверия и снижения напряженности.

"Долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит принцип двух государств, может быть достигнут только через диалог и добрую волю", - отмечают в МИД.