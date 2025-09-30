Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 11:48
    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Азербайджан приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

    "Мы приветствуем комплексный план по прекращению конфликта в Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Устойчивый и справедливый мир требует искреннего выполнения обязательств, взаимного доверия и уважения к международному праву", - говорится в публикации.

    В ведомстве подчеркнули важность обмена пленными и заложниками и удовлетворения гуманитарных потребностей населения для долгосрочной стабилизации и политического урегулирования конфликта, а также укрепления доверия и снижения напряженности.

    "Долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит принцип двух государств, может быть достигнут только через диалог и добрую волю", - отмечают в МИД.

    МИД Азербайджана сектор Газа Дональда Трамп США
    Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır
    Azerbaijan welcomes Trump's peace plan on Gaza

    Последние новости

    12:09

    Марк Рютте: НАТО и ЕС продолжают совместную работу по защите Европы

    Другие
    12:08

    Швеция и Украина ведут переговоры по поставкам истребителей Gripen

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    12:04

    Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

    Происшествия
    11:59

    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:59

    В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:54

    Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран

    В регионе
    11:48

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Внешняя политика
    11:45

    Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

    Энергетика
    Лента новостей