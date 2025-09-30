Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе
- 30 сентября, 2025
- 11:48
Азербайджан приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Мы приветствуем комплексный план по прекращению конфликта в Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Устойчивый и справедливый мир требует искреннего выполнения обязательств, взаимного доверия и уважения к международному праву", - говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули важность обмена пленными и заложниками и удовлетворения гуманитарных потребностей населения для долгосрочной стабилизации и политического урегулирования конфликта, а также укрепления доверия и снижения напряженности.
"Долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит принцип двух государств, может быть достигнут только через диалог и добрую волю", - отмечают в МИД.
We welcome the announcement of Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict proposed by the U.S. President Donald J. Trump.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 30, 2025
A sustainable and just peace requires sincere commitment, mutual trust, and respect for international law.
The exchange of prisoners and hostages, and…