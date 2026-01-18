Suriyada YPG-yə aid həbsxananın görüntüləri yayılıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Suriya Ordusunun nəzarətə götürdüyu Tabqada terror təşkilatı YPG-nin həbsxanasının görüntüləri yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, fotoları "Anadolu Agentliyi"nin çəkiliş qrupu lentə alıb.

    Məlumata görə, YPG Tabqadan çıxarkən həbsxanadakı əsirləri öldürüb.

    Suriya hökuməti buna görə YPG-ni müharibə cinayəti törətməkdə günahlandırıb.

    Xatırladaq ki, Suriya ordusunun bölmələri yanvarın 17-də Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb.

