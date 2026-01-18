Suriyada YPG-yə aid həbsxananın görüntüləri yayılıb
Digər ölkələr
- 18 yanvar, 2026
- 15:18
Suriya Ordusunun nəzarətə götürdüyu Tabqada terror təşkilatı YPG-nin həbsxanasının görüntüləri yayılıb.
"Report" xəbər verir ki, fotoları "Anadolu Agentliyi"nin çəkiliş qrupu lentə alıb.
Məlumata görə, YPG Tabqadan çıxarkən həbsxanadakı əsirləri öldürüb.
Suriya hökuməti buna görə YPG-ni müharibə cinayəti törətməkdə günahlandırıb.
Xatırladaq ki, Suriya ordusunun bölmələri yanvarın 17-də Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb.
