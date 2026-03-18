Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını azaldır
Biznes
- 18 mart, 2026
- 14:42
"Chelebı" MMC nizamnamə kapitalını 63 min manat və yaxud 1,4 % azaldaraq 4,645 milyon manatdan 4,582 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar tələblərini 1 ay ərzində Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 151 ünvana bildirə bilərlər.
