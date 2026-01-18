Появились кадры тюрьмы YPG в Табке, взятой под контроль сирийской армией
- 18 января, 2026
- 15:28
Обнародованы кадры тюрьмы террористической организации YPG (СДС) в городе Табка, который был взят под контроль сирийской армией днем ранее.
Как передает Report, фотоматериалы были сняты съемочной группой агентства Anadolu.
По имеющимся данным, при отступлении из Табки боевики убили заключенных, содержавшихся в тюрьме.
В связи с этим правительство Сирии обвинило YPG в совершении военных преступлений.
14:28