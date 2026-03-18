"South Caucasus Pipeline Holding Company Limited" Azərbaycanda filialını yaradıb
Biznes
- 18 mart, 2026
- 14:37
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "South Caucasus Pipeline Holding Company Limited"in Azərbaycandakı filialını dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, filialın hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti 153, qanuni təmsilçisi isə Polad Sabir oğlu Rüstəmovdur.
P.Rüstəmov Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsus "SOCAR Midstream Gas Operations" MMC-nin icraçı direktorudur. O, bundan əvvəl SOCAR-da vitse-prezidentin müavini, eləcə də "TANAP Natural Gas Transmission Company"də və BP-də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.
"South Caucasus Pipeline Holding Company Limited" Azərbaycanda filialını yaradıbBiznes
