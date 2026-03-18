Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi auditor seçib
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 14:35
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi katirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC-dir.
Qalib şirkətə 3,3 min manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 9,8 min manat ödənilib.
14:42
Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını azaldırBiznes
14:39
Azərbaycan XİN: Çanaqqala şəhidlərinin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anırıqXarici siyasət
14:37
"South Caucasus Pipeline Holding Company Limited" Azərbaycanda filialını yaradıbBiznes
14:37
İranda Laricani, Bəsic komandanı və gəmiçilərin dəfn mərasimi keçirilirRegion
14:35
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi auditor seçibMaliyyə
14:34
Azərbaycan əsas tədarük bazarından avtobus alışını kəskin artırıbBiznes
14:31
Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşübXarici siyasət
14:31
Azərbaycanda vergi ödəyiciləri üçün əməkhaqqı kalkulyatoru istifadəyə verilibBiznes
14:31