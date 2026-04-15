    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 1 % artıb

    • 15 aprel, 2026
    • 11:00
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 915,5 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 807,8 manat, özəl sektorda isə 1 982,3 manat olub.

    2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 %, o cümlədən dövlət sektorunda 15,3 % artıb, özəl sektorda isə 7,5 % azalıb.

    2026-cı il mart ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 33,5 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,6 % azdır.

    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 1%

