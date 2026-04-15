В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 1%
ИКТ
- 15 апреля, 2026
- 11:21
Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 1 915,5 маната.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель в государственном секторе составил 1 807,8 маната, а в частном секторе - 1 982,3 маната.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в секторе выросла на 1%, в том числе в государственном секторе - на 15,3%, в частном же снизилась на 7,5%.
На 1 марта 2026 года численность наемных работников в секторе составила 33,5 тыс. человек, что на 0,6% меньше показателя годом ранее.
