    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 1%

    • 15 апреля, 2026
    • 11:21
    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 1%

    Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 1 915,5 маната.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель в государственном секторе составил 1 807,8 маната, а в частном секторе - 1 982,3 маната.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в секторе выросла на 1%, в том числе в государственном секторе - на 15,3%, в частном же снизилась на 7,5%.

    На 1 марта 2026 года численность наемных работников в секторе составила 33,5 тыс. человек, что на 0,6% меньше показателя годом ранее.

    Заработная плата Сектор информации и связи Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 1 % artıb

    12:00

    11:58

    11:57

    11:56

    11:56

    11:55

    11:53
    11:51

    11:46

