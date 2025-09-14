Spiker: ABŞ Konqresi Trampın razılığı olmadan Rusiyaya qarşı sanksiyaları qəbul etməyəcək
"Konqres müstəqil şəkildə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini qəbul etməyə cəhd etməyi planlaşdırmır və bu addımı yalnız ABŞ prezidenti Donald Trampla öz addımlarını razılaşdırdıqdan sonra atacaq".
"Report" xəbər verir ki, bunu CBS News telekanalının efirində Nümayəndələr Palatasının spikeri, respublikaçı Mayk Conson deyib.
"Konqres, həqiqətən, təkbaşına bunu edə bilməz, çünki, əlbəttə, prezident bizim qəbul etdiyimiz hər hansı qanunu imzalamalıdır. Deməli, bu, tərəfdaşlıq olmalıdır, lakin biz baş komandana müraciət etdik. Demək istədiyim odur ki, prezident dünya səhnəsində güclü və cəsarətli liderdir. O, dünyada sülhün bərqərar olması üçün çalışıb və digər münaqişələri heç kimdə olmayan şəkildə həll edib.
Bu səbəbdən biz inanırıq ki, o, eyni gücdən və eyni yanaşmadan istifadə edərək, nəhayət, Ukraynadakı müharibəni bitirə bilər. Amerikada hamı bu qan tökülməsinin bitməsini istəyir və prezident Tramp bunu həyata keçirir", - deyə o bildirib.