Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Конгресс США не примет санкции против РФ без согласия Трампа

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 21:51
    Конгресс США не примет санкции против РФ без согласия Трампа

    Американский Конгресс не планирует пытаться самостоятельно принимать новый пакет санкций против России и пойдет на этот шаг только после согласования своих действий с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS News заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    "Конгресс действительно не может сделать это по собственной воле, потому что, конечно, президент должен подписать любой принятый нами закон. Поэтому это должно быть партнерство, но мы подчинились главнокомандующему", - сказал он.

    "Имею в виду, что президент является сильным и смелым лидером на мировой арене. Он добивался мира во всем мире и урегулировал другие конфликты так, как никто до него не смог. И по этой причине мы верим, что он сможет использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец российско-украинской войне. Все в Америке хотят, чтобы это кровопролитие закончилось, и президент Трамп добивается этого", - добавил Джонсон.

    Майк Джонсон Конгресс США российско-украинская война санкции РФ
    Spiker: ABŞ Konqresi Trampın razılığı olmadan Rusiyaya qarşı sanksiyaları qəbul etməyəcək

    Последние новости

    22:32

    Подозреваемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь

    Другие страны
    22:20

    Премьер Израиля намерен встретиться с президентом США после сессии ГА ООН

    Другие страны
    22:09

    Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленность

    Другие страны
    21:53

    Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"

    Футбол
    21:51

    Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:31
    Фото

    В суде Варданян попросил допросить Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК

    Происшествия
    21:29
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ

    Внешняя политика
    21:27

    Гутерриш: Состав Совбеза ООН нуждается в реформе

    Другие страны
    21:20

    ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцев

    Другие страны
    Лента новостей