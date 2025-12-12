ЕК: Смена правительства не повлияет на вступление Болгарии в еврозону с января 2026 года

Еврокомиссия однозначно отвергла возможность пересмотра решения о вступлении Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2026 года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Балаш Уйвари.

"Для вступления в еврозону Болгария должна была выполнить ряд обязательств, чтобы соответствовать необходимым критериям, и страна это сделала. Все соответствующие решения приняты. В результате, как и планировалось, с 1 января следующего года Болгария будет использовать евро в качестве своей валюты",- заявил он.

Отставка правительства 10 декабря, одобренная парламентом на сегодняшнем голосовании, вызвала новую волну дискуссий о готовности страны перейти на евро в намеченные сроки.

Партия ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым вновь подняла вопрос о необходимости отложить вступление Болгарии в еврозону. Ранее президент Болгарии также сделал несколько заявлений, отметив, что нынешний момент, по его мнению, не является благоприятным для перехода к единой валюте, и предложил провести референдум по этому вопросу.