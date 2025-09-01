    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 08:38
    Si Cinpin: Çinin ŞƏT-ə üzv ölkələrin iqtisadiyyatına yatırdığı sərmayə 34 milyard dolları ötüb

    Çinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin iqtisadiyyatına sərmayəsi 34 milyard dolları ötüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Çin Sədri Si Cinpin deyib.

    "Bu günə kimi Çinin ŞƏT-ə üzv olan digər dövlətlərə investisiyalarının həcmi 34 milyard dolları, digər ölkələrlə ikitərəfli ticarətin illik həcmi isə 500 milyard dolları ötüb", - o, ŞƏT Dövlət Başçıları Şurasının 25-ci iclasında deyib.

    Si Cinpin   İnvestisiyalar   Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı  
