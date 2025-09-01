Si Cinpin: Çinin ŞƏT-ə üzv ölkələrin iqtisadiyyatına yatırdığı sərmayə 34 milyard dolları ötüb
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 08:38
Çinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin iqtisadiyyatına sərmayəsi 34 milyard dolları ötüb.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Çin Sədri Si Cinpin deyib.
"Bu günə kimi Çinin ŞƏT-ə üzv olan digər dövlətlərə investisiyalarının həcmi 34 milyard dolları, digər ölkələrlə ikitərəfli ticarətin illik həcmi isə 500 milyard dolları ötüb", - o, ŞƏT Dövlət Başçıları Şurasının 25-ci iclasında deyib.
