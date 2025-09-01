    Ильхам Алиев ШОС Китай

    Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 07:32
    Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд

    Китайские инвестиции в экономику прочих государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысили $34 млрд.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    "На сегодняшний день объем инвестиций Китая в другие государства - члены ШОС превышает $34 млрд, а годовой объем двусторонней торговли с другими странами - участницами объединения превысил $500 млрд", - сказал он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС. 

    Китай   ШОС   Си Цзиньпин  

    Последние новости

    08:14

    В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали

    Происшествия
    07:57

    COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    07:32

    Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд

    Другие страны
    07:12

    В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    06:51

    Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

    Другие страны
    06:47

    В Афганистане во время землетрясения погибло более 200 человек

    Другие страны
    06:36

    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    Другие страны
    05:58

    NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам

    Другие страны
    05:23

    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Другие страны
    Лента новостей