Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 07:32
Китайские инвестиции в экономику прочих государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысили $34 млрд.
Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"На сегодняшний день объем инвестиций Китая в другие государства - члены ШОС превышает $34 млрд, а годовой объем двусторонней торговли с другими странами - участницами объединения превысил $500 млрд", - сказал он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС.
