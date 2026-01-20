Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 13 nəfər yaralanıb, bir nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 20 yanvar, 2026
- 11:29
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətinə hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, daha 13 nəfər xəsarət alıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov məlumat verib.
O.Sinequbov qeyd edib ki, vilayətə hücum nəticəsində kritik infrastruktur obyektləri, fərdi evlər, avtomobillər və digər mülki obyektlərə ziyan dəyib.
Son xəbərlər
12:21
Yevlaxda beşotaqlı ev yanıbHadisə
12:19
COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olubXarici siyasət
12:11
Foto
Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilibDaxili siyasət
12:08
Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədiRegion
12:07
"Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçirFutbol
12:07
Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:03
"Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilərİnfrastruktur
12:00
Foto
Video
Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıbİnfrastruktur
12:00
Foto
Video