В результате российских обстрелов по Харькову пострадали 13 человек, есть погибший
Другие страны
- 20 января, 2026
- 11:24
В результате обстрелов ВС РФ по Харьковской области Украины погиб один человек, еще 13 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
Синегубов также отметил, что в результате обстрела по области были повреждены объекты критической инфраструктуры, частные дома, автомобили и другие гражданские объекты.
