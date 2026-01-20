В результате российских обстрелов по Харькову пострадали 13 человек, есть погибший

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 11:24
    В результате обстрелов ВС РФ по Харьковской области Украины погиб один человек, еще 13 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

    Синегубов также отметил, что в результате обстрела по области были повреждены объекты критической инфраструктуры, частные дома, автомобили и другие гражданские объекты.

