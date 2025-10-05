Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnib
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 12:09
Ukraynanın Lvov şəhərinə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin (SQ) hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, daha 4 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri 5 saatdan çox müddət ərzində bölgəyə zərbələr endirib. Bir sıra obyektlərə, o cümlədən yaşayış binalarına ziyan dəyib.
Xilasedicilər, tibb işçiləri, polis və fövqəladə hallar xidmətləri zərərçəkənlərə yardım göstərmək üçün hadisə yerində fasiləsiz işləyir.
Son xəbərlər
12:34
Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən varDigər
12:25
Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıbKomanda
12:23
Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaqDigər
12:21
Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
12:20
Foto
Naxçıvanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunubElm və təhsil
12:17
Allahşükür Paşazadə ABŞ-də G20 Dinlərarası Forum Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşübDin
12:09
Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnibDigər ölkələr
12:08
Gürcüstan DİN: Dinc yolla devrilmə baş vermədi, amma dinc dağılma olduRegion
11:59