При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человека

В результате комбинированного удара российских войск по Львовской области Украины погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Львовщина: четыре человека погибли и еще четверо получили травмы в результате российской атаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ более пяти часов наносили по области комбинированные удары. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома.

На месте происшествия непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.