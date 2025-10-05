При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человека
- 05 октября, 2025
- 11:37
В результате комбинированного удара российских войск по Львовской области Украины погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Львовщина: четыре человека погибли и еще четверо получили травмы в результате российской атаки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС РФ более пяти часов наносили по области комбинированные удары. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома.
На месте происшествия непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.
