Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человека

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 11:37
    При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человека

    В результате комбинированного удара российских войск по Львовской области Украины погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    "Львовщина: четыре человека погибли и еще четверо получили травмы в результате российской атаки", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что ВС РФ более пяти часов наносили по области комбинированные удары. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома.

    На месте происшествия непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.

    Львовская область Украины российско-украинская война

    Последние новости

    11:42

    Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    11:39

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    11:37

    При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человека

    Другие страны
    11:32
    Фото

    Азербайджанские бадминтонисты завоевали на III Играх СНГ семь медалей

    Индивидуальные
    11:31
    Видео

    В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар, жильцы эвакуированы

    Происшествия
    11:24

    III Игры СНГ: Азербайджан взял бронзу на соревнованиях по гребле

    Командные
    11:18

    В Грузии муниципальные выборы прошли в спокойной обстановке

    В регионе
    11:10

    ЦИК: Каладзе выиграл выборы на пост мэра Тбилиси

    В регионе
    11:02

    Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей