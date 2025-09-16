Rusiyada nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 13:53
Rusiyanın Zabaykalye diyarında içərisində 9 sərnişinin olduğu nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb.
Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.
Kalar dairəsinin başçısı Vladimir Ustyujaninin sözlərinə görə, ən azı beş nəfər həlak olub.
"Dörd nəfər sağ qalıb, beş nəfər boğulub, bu, ilkin məlumatdır", - o bildirib.
