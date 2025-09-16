İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Rusiyada nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb, ölənlər var

    Rusiyada nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb, ölənlər var

    Rusiyanın Zabaykalye diyarında içərisində 9 sərnişinin olduğu nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb.

    Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

    Kalar dairəsinin başçısı Vladimir Ustyujaninin sözlərinə görə, ən azı beş nəfər həlak olub.

    "Dörd nəfər sağ qalıb, beş nəfər boğulub, bu, ilkin məlumatdır", - o bildirib.

    В России вездеход с девятью пассажирами упал в озеро, есть погибшие

