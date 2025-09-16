Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 13:37
    В России вездеход с девятью пассажирами упал в озеро, есть погибшие

    В России вездеход с 9 пассажирами упал в озеро, по предварительным данным погибли 5 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в Забайкальском крае на востоке страны.

    По словам главы Каларского округа Владимира Устюжанина, погибли по меньшей мере пять человек. 

    "Четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные", - сказал Устюжанин.

    Rusiyada nəqliyyat vasitəsi gölə düşüb, ölənlər var

    Лента новостей