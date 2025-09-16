В России вездеход с девятью пассажирами упал в озеро, есть погибшие

В России вездеход с 9 пассажирами упал в озеро, по предварительным данным погибли 5 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в Забайкальском крае на востоке страны.

По словам главы Каларского округа Владимира Устюжанина, погибли по меньшей мере пять человек.

"Четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные", - сказал Устюжанин.