    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 10:13
    Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edib

    Rusiya ordusu oktyabrın 4-nə keçən gecə Ukraynanın Çerniqov vilayətində enerji sisteminə yenidən hücum edib.

    "Report"un RBK-Ukraynaya istinadən verdiyi xəbərə əsasən, hücum nəticəsində bir neçə vacib enerji obyekti zərər görüb.

    50 min istehlakçının elektrik enerjisi kəsilib.

    "Energetiklər artıq bərpa işlərinə başlayıblar", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunub ki, Rusiyanın kritik infrastruktura zərbələrindən sonra regionda vəziyyət gərgindir. Bununla əlaqədar olaraq oktyabrın 1-dən elektrik enerjisi fasilələrlə verilir.

