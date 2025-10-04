Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edib
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 10:13
Rusiya ordusu oktyabrın 4-nə keçən gecə Ukraynanın Çerniqov vilayətində enerji sisteminə yenidən hücum edib.
"Report"un RBK-Ukraynaya istinadən verdiyi xəbərə əsasən, hücum nəticəsində bir neçə vacib enerji obyekti zərər görüb.
50 min istehlakçının elektrik enerjisi kəsilib.
"Energetiklər artıq bərpa işlərinə başlayıblar", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunub ki, Rusiyanın kritik infrastruktura zərbələrindən sonra regionda vəziyyət gərgindir. Bununla əlaqədar olaraq oktyabrın 1-dən elektrik enerjisi fasilələrlə verilir.
