Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины

Российская армия в ночь на 4 октября вновь атаковала энергетическую систему в Черниговской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Согласно информации, в результате атаки повреждения получили сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Аварийные отключения коснулись около 50 тыс.потребителей.

"Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - говорится в информации.

Согласно информации, в целом после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре области ситуация в энергосистеме данного региона остается критичной. В этой связи с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.