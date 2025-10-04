Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 10:06
Российская армия в ночь на 4 октября вновь атаковала энергетическую систему в Черниговской области Украины.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
Согласно информации, в результате атаки повреждения получили сразу несколько важных объектов электроснабжения.
Аварийные отключения коснулись около 50 тыс.потребителей.
"Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - говорится в информации.
Согласно информации, в целом после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре области ситуация в энергосистеме данного региона остается критичной. В этой связи с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.
