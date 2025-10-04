Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 10:06
    Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины

    Российская армия в ночь на 4 октября вновь атаковала энергетическую систему в Черниговской области Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

    Согласно информации, в результате атаки повреждения получили сразу несколько важных объектов электроснабжения.

    Аварийные отключения коснулись около 50 тыс.потребителей.

    "Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - говорится в информации.

    Согласно информации, в целом после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре области ситуация в энергосистеме данного региона остается критичной. В этой связи с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

    Россия Украина российско-украинская война энергосистема атака
    Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edib

    Последние новости

    10:38

    Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа

    Другие страны
    10:34

    В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанции

    Энергетика
    10:33

    РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами

    Другие страны
    10:28

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%

    Бизнес
    10:23
    Фото

    В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образовании

    Наука и образование
    10:14

    Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером Японии

    Другие страны
    10:13

    В Куре утонул человек

    Происшествия
    10:06

    Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины

    Другие страны
    10:05

    Тренерский штаб и несколько игроков "Бенфики" заболели вирусной инфекцией

    Футбол
    Лента новостей