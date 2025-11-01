Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 11:03
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Nikolayev şəhərinə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Nikolayev vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Vitali Kimə istinadən məlumat yayıb.
"Nikolayevə raket zərbəsi nəticəsində yaralananlar var", - o qeyd edib.
Bildirilib ki, Dmitrovka kəndindəki atəş nəticəsində üç fərdi ev və bir çoxmənzilli bina, həmçinin elektrik şəbəkəsi xətti zədələnib.
"RBK-Ukrayna"nın məlumatına görə, hücumun digər detalları dəqiqləşdirilir.
