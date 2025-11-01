İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:03
    Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Nikolayev şəhərinə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Nikolayev vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Vitali Kimə istinadən məlumat yayıb.

    "Nikolayevə raket zərbəsi nəticəsində yaralananlar var", - o qeyd edib.

    Bildirilib ki, Dmitrovka kəndindəki atəş nəticəsində üç fərdi ev və bir çoxmənzilli bina, həmçinin elektrik şəbəkəsi xətti zədələnib.

    "RBK-Ukrayna"nın məlumatına görə, hücumun digər detalları dəqiqləşdirilir.

