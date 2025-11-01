ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые
- 01 ноября, 2025
- 10:48
Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистическими ракетами по украинскому городу Николаеву, есть раненые.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким.
Отмечается, что в результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей.
По информации РБК-Украина другие детали атаки уточняются.
