    ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

    Другие страны
    01 ноября, 2025
    10:48
    ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

    Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистическими ракетами по украинскому городу Николаеву, есть раненые.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

    "В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким.

    Отмечается, что в результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей.

    По информации РБК-Украина другие детали атаки уточняются.

