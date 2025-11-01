ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистическими ракетами по украинскому городу Николаеву, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким.

Отмечается, что в результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей.

По информации РБК-Украина другие детали атаки уточняются.