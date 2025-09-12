İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması üçün imza toplanmasına başlanılıb

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:15
    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması üçün imza toplanmasına başlanılıb

    Joqorku Keneşdə (Qırğızıstan parlamenti) növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi üçün imza toplanması prosesinə başlanılıb.

    Bu barədə "Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    "Sentyabrın 10-a olan vəziyyətə görə, təşəbbüs qrupu yaradılıb və ilkin toplantı keçirilib. Təşəbbüs qrupunun təklifi, ehtimal ki, sentyabrın 20-dən sonra parlament iclasına təqdim ediləcək", - məlumatda bildirilib.

    Konstitusiyaya əsasən, Joqorku Keneşin özünü buraxması haqqında qərar deputatların ən azı üçdə biri (30 nəfər) tərəfindən irəli sürülür və parlamentarilərin azı üçdə ikisi (60 səs) tərəfindən dəstəklənməlidir.

    Deputatların seçilməsi haqqında qanuna əsasən, Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilər özünü buraxma anından 40 gün (minimum müddət) ilə 65 gün (maksimum müddət) arasında keçirilməlidir. Beləliklə, əgər deputatlar oktyabrın əvvəlində özlərini buraxsalar, seçkilər noyabrın sonunda keçiriləcək.

    Joqorku Keneşin yeddinci çağırış müddəti 2026-cı ilin noyabrında başa çatır.

    Plana görə parlament seçkiləri gələn ilin noyabrında keçirilməlidir. Ölkədə 2027-ci ilin yanvarında prezident seçkilərinin keçiriləcəyi müəyyən edilib.

    Qırğızıstan Joqorku Keneş seçki
    В Кыргызстане начался сбор подписей за самороспуск парламента

    Son xəbərlər

    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:55
    Foto

    "Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti