В Кыргызстане начался сбор подписей за самороспуск парламента

В Жогорку Кенеше (парламент Кыргызстана) начался процесс сбора подписей за самороспуск депутатов для проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

"По состоянию на 10 сентября, создана инициативная группа и проведено предварительное собрание. Предложение инициативной группы, возможно, представят на заседание парламента после 20 сентября", - говорится в информации.

Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеша принимается по инициативе не менее одной трети депутатов (30 человек) и должно быть поддержано не менее чем двумя третями парламентариев (60 голосов).

В соответствии с законом о выборах депутатов, досрочные выборы в Кыргызстане должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноябре.

Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.

По плану парламентские выборы должны пройти в ноябре следующего года. В то же время конституционным законом установлено, что в январе 2027-го будут выборы президента.