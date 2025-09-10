İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Polşa ordusu ölkənin hava məkanını pozan obyektləri zərərsizləşdirir

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 08:31
    Polşa ordusu ölkənin hava məkanını pozan obyektləri zərərsizləşdirir

    Polşanın baş naziri Donald Tusk ötən gecə Polşanın hava məkanının pozulduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, təhlükə aradan qaldırılır: "Polşanın hava məkanının çoxsaylı pozulması ilə bağlı əməliyyat davam edir. Qoşunlar obyektə qarşı silahdan istifadə ediblər. Mən prezident və müdafiə naziri ilə daim əlaqə saxlayıram".

    Öz növbəsində, ölkənin milli müdafiə nazirinin müavini Sezari Tomçik yazıb ki, Polşa üzərində sərhədi pozan obyektlərin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı davam edir.

