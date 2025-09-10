В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши.

Как передает Report, соответствующий пост размещен на странице премьера в соцсети Х.

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны", - указал Туск.

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности".