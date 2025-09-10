ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 08:46
    В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты

    Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши.

    Как передает Report, соответствующий пост размещен на странице премьера в соцсети Х.

    "Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны", - указал Туск.

    В свою очередь, заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности".

    нарушение воздушного пространства Польша ВВС уничтожение противника
    Polşa ordusu ölkənin hava məkanını pozan obyektləri zərərsizləşdirir

    Последние новости

    10:19

    СМИ: Израильские спецслужбы планировали операцию в Катаре несколько недель

    Другие страны
    10:16

    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"

    Футбол
    10:09
    Фото

    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    10:07
    Фото

    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

    Формула 1
    09:45

    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Происшествия
    09:41

    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Футбол
    09:39

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:33

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:27

    Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

    Другие страны
    Лента новостей