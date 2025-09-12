İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Polşa ABŞ-dən "Abrams" tanklarının böyük partiyasını alıb

    • 12 sentyabr, 2025
    • 01:49
    Polşa ABŞ-dən Abrams tanklarının böyük partiyasını alıb

    Amerikanın 38 ədəd "M1A2 Abrams" tankının daha bir partiyası Polşaya çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Vladislav Kosiniyak-Kamış "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz ən böyük dəniz yüklərindən birini, o cümlədən 38 ədəd "M1A2 Abrams" tankı və 14 texniki təminat maşını aldıq. Yeni avadanlıq tezliklə bölmələrimizə çatdırılacaq", - o yazıb.

    2022-ci ildə Polşa 2025-2026-cı illərdə 250 modernləşdirilmiş "M1A2 Abrams" tanklarının tədarükü üçün ABŞ ilə müqavilə imzalayıb.

