Польша получила крупную партию танков Abrams
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 00:46
Очередная партия из 38 американских танков M1A2 Abrams прибыла в Польшу.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения", - написал он.
В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.
