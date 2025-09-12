Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Польша получила крупную партию танков Abrams

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 00:46
    Очередная партия из 38 американских танков M1A2 Abrams прибыла в Польшу.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    "Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения", - написал он.

    В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.

