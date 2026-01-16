İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 15:47
    Pezeşkian Putinə İranda vəziyyətin normallaşması üzrə atılan addımlar barədə məlumat verib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian telefon danışığı zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putini İran rəhbərliyinin ölkədə vəziyyətin normallaşması üçün göstərdiyi fəal səylər barədə məlumatlandırıb.

    Bu barədə "Report" Kreml mətbuat xidmətinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    Prezidentlər qeyd ediblər ki, Moskva və Tehran İran ətrafında və bütövlükdə regionda gərginliyin tezliklə azaldılması, yaranan problemlərin yalnız siyasi-diplomatik vasitələrlə həll edilməsi üçün ardıcıl olaraq həmrəy mövqe nümayiş etdirirlər.

    Rusiya-İran strateji tərəfdaşlığının daha da gücləndirilməsi və müxtəlif sahələrdə birgə iqtisadi layihələrin praktiki həyata keçirilməsi üçün qarşılıqlı mövqenin mövcudluğu təsdiqlənib.

