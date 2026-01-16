Песков обещал проинформировать об итогах телефонного разговора Путина и Пезешкиана

В Кремле пообещали в самое ближайшее время проинформировать о результатах телефонного разговора президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"В самое ближайшее время мы проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана Пезешкианом", - заявил Песков.

Он отметил, что ситуация в регионе "весьма накаленная" и президент РФ "продолжает усилия, чтобы способствовать ее деэскалации".

У представителя Кремля также поинтересовались, какую помощь Москва готова оказать Ирану в случае эскалации ситуации как вокруг этой страны, так и внутри нее.

"Помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, в том числе, благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности", - ответил Песков.