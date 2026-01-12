Pakistanda polis maşını partlayıb, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 16:00
Pakistan şimal-qərbində Xayber-Paxtunxva əyalətində polis maşınının partlaması nəticəsində beş polis həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli polisə istinadən məlumat yayıb.
Bundan əlavə, hadisə zamanı yaxınlıqdan keçən üç nəfər yaralanıb.
Partlayışdan sonra polis ərazini mühasirəyə alıb və təqsirkarları ələ keçirmək üçün ətrafda axtarış əməliyyatına başlayıb.
Hələlik heç bir qruplaşma hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.
