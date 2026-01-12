В Пакистане подорвалась полицейская машина, есть погибшие и раненые

Пять полицейских погибли в результате подрыва полицейского автомобиля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, трое прохожих получили ранения.

После взрыва полиция оцепила район и начала поисковую операцию в окрестностях, чтобы задержать виновных.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.