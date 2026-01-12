Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Пакистане подорвалась полицейская машина, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 15:48
    В Пакистане подорвалась полицейская машина, есть погибшие и раненые

    Пять полицейских погибли в результате подрыва полицейского автомобиля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

    Кроме того, трое прохожих получили ранения.

    После взрыва полиция оцепила район и начала поисковую операцию в окрестностях, чтобы задержать виновных.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

    Пакистан подрыв автомобиля полиция жертвы
    Pakistanda polis maşını partlayıb, ölən və yaralananlar var

    Последние новости

    16:10

    Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секунду

    Инфраструктура
    16:10

    Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерями

    Инфраструктура
    16:05
    Фото

    Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерства

    Внешняя политика
    16:04

    Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии

    Внешняя политика
    16:00

    Планируется реконструкция Карабахского канала для улучшения водоснабжения 9 районов Азербайджана

    Внутренняя политика
    15:59
    Фото

    Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:57

    Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходов

    В регионе
    15:54

    Ильхам Алиев утвердил программу развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

    Внутренняя политика
    15:51

    В 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств не выплачивались алименты

    Внутренняя политика
    Лента новостей