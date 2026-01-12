В Пакистане подорвалась полицейская машина, есть погибшие и раненые
Другие страны
- 12 января, 2026
- 15:48
Пять полицейских погибли в результате подрыва полицейского автомобиля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Кроме того, трое прохожих получили ранения.
После взрыва полиция оцепила район и начала поисковую операцию в окрестностях, чтобы задержать виновных.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
