Pakistan Səudiyyə Ərəbistanına nüvə silahına çıxış imkanının verilməsini mümkün hesab edir
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 19:27
Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Məhəmməd Asif bəyan edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə bağlanmış müdafiə sazişinə əsasən krallığa Pakistanın nüvə silahına çıxış imkanı verilə bilər.
Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir.
Nazir əlavə edib ki, onların malik olduğu imkanlar sazişə uyğun olaraq Səudiyyə Ərəbistanı üçün əlçatan ola bilər.
X.Asifin sözlərinə görə, digər ölkələrin pakta qoşulması imkanı barədə danışmaq hələ tezdir. Bununla belə, o, hadisələrin bu cür inkişafının istisna edilmədiyini vurğulayıb.
