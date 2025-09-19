İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Pakistan Səudiyyə Ərəbistanına nüvə silahına çıxış imkanının verilməsini mümkün hesab edir

    Pakistan Səudiyyə Ərəbistanına nüvə silahına çıxış imkanının verilməsini mümkün hesab edir

    Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Məhəmməd Asif bəyan edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə bağlanmış müdafiə sazişinə əsasən krallığa Pakistanın nüvə silahına çıxış imkanı verilə bilər.

    Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir.

    Nazir əlavə edib ki, onların malik olduğu imkanlar sazişə uyğun olaraq Səudiyyə Ərəbistanı üçün əlçatan ola bilər.

    X.Asifin sözlərinə görə, digər ölkələrin pakta qoşulması imkanı barədə danışmaq hələ tezdir. Bununla belə, o, hadisələrin bu cür inkişafının istisna edilmədiyini vurğulayıb.

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию
    Pakistan says its nuclear program can be made available to Saudi Arabia under defense pact

