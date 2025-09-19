Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что по оборонному соглашению с Саудовской Аравией королевству может быть открыт доступ к пакистанскому ядерному оружию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Позвольте мне прояснить один вопрос относительно ядерного потенциала: его развивали давно, когда мы проводили испытания. С того момента наши войска тренировались для поля боя", - сообщил министр МО Пакистана.

Он добавил, что те возможности, которыми они обладают, могут стать доступными для Саудовской Аравии в соответствии с соглашением.

Кроме того, глава Минобороны пояснил, что пока преждевременно говорить о возможности присоединения к пакту других стран, но подчеркнул, что такое развитие событий не исключено.