    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    • 19 сентября, 2025
    • 18:24
    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что по оборонному соглашению с Саудовской Аравией королевству может быть открыт доступ к пакистанскому ядерному оружию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    "Позвольте мне прояснить один вопрос относительно ядерного потенциала: его развивали давно, когда мы проводили испытания. С того момента наши войска тренировались для поля боя", - сообщил министр МО Пакистана.

    Он добавил, что те возможности, которыми они обладают, могут стать доступными для Саудовской Аравии в соответствии с соглашением.

    Кроме того, глава Минобороны пояснил, что пока преждевременно говорить о возможности присоединения к пакту других стран, но подчеркнул, что такое развитие событий не исключено.

