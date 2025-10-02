İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    

    Pakistan İsrailin "Sumud" flotiliyasına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 08:45
    Pakistan İsrailin Sumud flotiliyasına hücumunu pisləyib

    Pakistan İsrail hərbçilərinin Qəzzaya humanitar yardım daşıyan "Sumud" flotiliyasına hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Pakistan İsrailin "Sumud" flotilasının qarşısını almasını və aktivistlərin beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması ilə saxlanılmasını qətiyyətlə pisləyir. Biz dərhal atəşkəs, blokadanın qaldırılması, aktivistlərin tezliklə azad edilməsi və Qəzzaya maneəsiz yardım göstərilməsini tələb edirik", - o vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Qəzzaya humanitar yardım daşıyan flotiliyanın hərəkətinə İsrail tərəfindən icazə verilməyib.

    Pakistan İsrail Qəzza Sumud
    Pakistan condemns Israel's interception of Global Sumud Flotilla

