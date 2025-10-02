Pakistan İsrailin "Sumud" flotiliyasına hücumunu pisləyib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 08:45
Pakistan İsrail hərbçilərinin Qəzzaya humanitar yardım daşıyan "Sumud" flotiliyasına hücumunu pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Pakistan İsrailin "Sumud" flotilasının qarşısını almasını və aktivistlərin beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması ilə saxlanılmasını qətiyyətlə pisləyir. Biz dərhal atəşkəs, blokadanın qaldırılması, aktivistlərin tezliklə azad edilməsi və Qəzzaya maneəsiz yardım göstərilməsini tələb edirik", - o vurğulayıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Qəzzaya humanitar yardım daşıyan flotiliyanın hərəkətinə İsrail tərəfindən icazə verilməyib.
