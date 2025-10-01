İsrail Qəzza sektoruna humanitar flotiliya buraxmır
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 23:21
İsrail Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sümüd" humanitar flotiliya ilə əlaqə saxlayaraq istiqaməti dəyişməyi xahiş edib, çünki onun gəmiləri döyüş zonasına yaxınlaşır və Qəzza sektoruna dəniz blokadasını pozur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Əgər siz Qəzzaya yardım çatdırmaq istəyirsinizsə, bunu müəyyən edilmiş kanallar vasitəsilə edə bilərsiniz. Xahiş olunur, Ashdod limanına doğru istiqaməti dəyişin, burada yardım təhlükəsizlik yoxlamasından keçiriləcək və sonra Qəzza sektoruna göndəriləcək", – İsrail Hərbi Dəniz Qüvvələrinin leytenantı gəmilərin ekipajına müraciət edib.
