    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:52
    Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор Газа

    Израильские военно-морские силы связались с гуманитарной флотилией "Сумуд" и попросили сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и "нарушают" морскую блокаду сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

    "Если вы хотите доставить помощь в Газу, вы можете сделать это по установленным каналам. Пожалуйста, измените курс в сторону порта Ашдод, где помощь пройдёт проверку безопасности, а затем будет переправлена ​​в сектор Газа", - обратилась лейтенант ВМС Израиля к экипажу судна.

    İsrail Qəzza sektoruna humanitar flotiliya buraxmır

