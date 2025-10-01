Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор Газа

Израильские военно-морские силы связались с гуманитарной флотилией "Сумуд" и попросили сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и "нарушают" морскую блокаду сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Если вы хотите доставить помощь в Газу, вы можете сделать это по установленным каналам. Пожалуйста, измените курс в сторону порта Ашдод, где помощь пройдёт проверку безопасности, а затем будет переправлена ​​в сектор Газа", - обратилась лейтенант ВМС Израиля к экипажу судна.