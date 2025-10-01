Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор Газа
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 22:52
Израильские военно-морские силы связались с гуманитарной флотилией "Сумуд" и попросили сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и "нарушают" морскую блокаду сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.
"Если вы хотите доставить помощь в Газу, вы можете сделать это по установленным каналам. Пожалуйста, измените курс в сторону порта Ашдод, где помощь пройдёт проверку безопасности, а затем будет переправлена в сектор Газа", - обратилась лейтенант ВМС Израиля к экипажу судна.
Последние новости
23:22
Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
23:14
Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах" с победой над "Копенгагеном"Внутренняя политика
23:13
Прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера Boracay - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:10
Эльвин Джафаргулиев стал лучшим игроком матча "Карабах" - "Копенгаген"Футбол
23:02
Видео
На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встрече с президентом ИталииВнутренняя политика
22:57
Президент АФФА поздравил "Карабах" с победойФутбол
22:52
Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор ГазаДругие страны
22:39
На Чернобыльской АЭС из-за обстрела ВС РФ произошел блэкаутДругие страны
22:38
Фото
Видео