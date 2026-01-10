İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 10 yanvar, 2026
    • 12:25
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın azaldıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 11,698 milyon ABŞ dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 18,7 % azdır.

    Təkcə dekabr ayında isə Türkiyə Azərbaycana 932 min dollarlıq mədən sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 30 % azdır.

    Ötən il Türkiyənin mədən sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,4 % artaraq 6,213 milyard ABŞ dollarına, dekabrda isə 10,2 % artaraq 589 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Çin 1 milyard 641,971 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 2,9 % az), ABŞ 538,036 milyon ABŞ dolları (6,3 % çox) və Bolqarıstan 459,696 milyon ABŞ dolları (1,2 % çox) həyata keçirib.

