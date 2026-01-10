İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Tbilisidə keçirilən yarış bizim üçün mühüm xarakter daşıyır"

    Fərdi
    • 10 yanvar, 2026
    • 12:18
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Tbilisidə keçirilən yarış bizim üçün mühüm xarakter daşıyır

    Tbilisidə keçirilən "Karate 1 – Premier League" yarışı Azərbaycan yığması üçün mühüm sınaq xarakteri daşıyır.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında yığmanın baş məşqçisi Anar Allahverdiyev deyib.

    O, Gürcüstanda təşkil olunan turnirin Azərbaycan yığması üçün mühüm sınaq xarakteri daşıdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, 6–8 fevralda Kiprin Limassol şəhərində 14–20 yaş kateqoriyası üzrə yeniyetmə və gənclərdən ibarət komandaların Avropa birinciliyi keçiriləcək. Tbilisidəki yarış məhz həmin mötəbər turnirə hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan sözügedən yarışda da təmsil olunacaq.

    Yarış günlərində Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşları və bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız idmançılara dəstək məqsədilə arenaya gəlirlər. Bu, Azərbaycan karateçilərinin beynəlxalq arenada daha inamlı çıxış etməsinə töhfə verir.

    Qeyd edək ki, Dünya Karate Federasiyasının (WKF) rəsmi təqviminə daxil olan və reytinq xalları verən bu nüfuzlu yarışda 60-dan çox ölkənin idmançıları iştirak edir. Azərbaycan 20 karateçi və iki məşqçi ilə təmsil olunur.

    Karate Anar Allahverdiyev Tbilisi Azərbaycan yığması

    Son xəbərlər

    13:07

    Rusiyanın zərbələrindən sonra Ukraynada yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:01

    Finalda qardaşını məğlub edən güləşçi: "Azərbaycan çempionu olduğum üçün çox sevinirəm"

    Fərdi
    13:00

    Etirazçılar Kirman şəhərində Zəhra məscidini yandırıb

    Region
    12:55

    Təhsil sənədlərinin "mygov" üzərindən rəqəmsal təqdim olunması artıq tam hüquqi qüvvəyə malikdir

    İKT
    12:41

    "Sumqayıt" klubu NTD-nin basketbolçusunu transfer edib

    Komanda
    12:37

    Sabah Bakıda 16, rayonlarda 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:36

    KİV: İranda etirazlar zamanı 210-dan çox insan həlak olub

    Digər ölkələr
    12:35

    Dini konfessiyaların Məşvərət Şurası Prezidentə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Din
    12:25

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti