İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 19:08
    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətinin Anqren şəhərində səkkiz avtomobilin iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 7 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın Daxili İşlər Nazirliyi "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    Məlumata görə, "Shacman" markalı yük maşınının sürücüsü idarəetməni itirərək hərəkət istiqamətində dəmir yolu keçidində dayanmış iki yük maşını və beş minik avtomobilinə çırpılıb. 

    Qəza nəticəsində 7 nəfər hadisə yerində ölüb, daha 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb, 4 nəfərə yerindəcə yardım göstərilib.

    Hadisəni araşdırmaq, həlak olanlara və onların ailələrinə yardım göstərmək üçün Baş nazirin müavini Açılbay Ramatovun rəhbərliyi ilə Hökumət Komissiyası yaradılıb.

    Qəza Özbəkistan Daşkənd
    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Son xəbərlər

    19:42

    Almaniya 2029-cu ilə qədər Rusiya ilə mümkün müharibəyə hazırlaşmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:28

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    19:24

    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:08

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:05

    Netanyahu təxminən 100 min nəfərin Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:52
    Foto

    Urmiya gölü tamamilə quruyub

    Region
    18:35

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Fərdi
    18:32

    KİV: ABŞ Rusiyanı "tam çöküş"lə hədələyir

    Digər ölkələr
    18:13

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti