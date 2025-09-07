российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    • 07 сентября, 2025
    • 19:04
    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    В результате дорожно-транспортного происшествия с участием восьми транспортных средств в городе Ангрене Ташкентской области погибли семь человек.

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщило МВД Узбекистана.

    Согласно информации, водитель цементовоза Shacman не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями, припаркованными на железнодорожном переезде по ходу движения. Возникший в результате ДТП пожар был оперативно потушен.

    В аварии семеро граждан погибли на месте происшествия, еще пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, четверым была оказана помощь на месте, им госпитализация не потребовалась.

    Для расследования инцидента и оказания помощи пострадавшим и их семьям создана Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

