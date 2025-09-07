В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием восьми транспортных средств в городе Ангрене Ташкентской области погибли семь человек.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщило МВД Узбекистана.

Согласно информации, водитель цементовоза Shacman не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями, припаркованными на железнодорожном переезде по ходу движения. Возникший в результате ДТП пожар был оперативно потушен.

В аварии семеро граждан погибли на месте происшествия, еще пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, четверым была оказана помощь на месте, им госпитализация не потребовалась.

Для расследования инцидента и оказания помощи пострадавшим и их семьям создана Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.