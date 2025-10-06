Niderland Rusiya PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynaya dəstək çağırışı edib
- 06 oktyabr, 2025
- 17:07
Niderlandın Baş naziri Dik Şof Rusiya dronlarına qarşı mübarizədə digər ölkələrlə, xüsusən də Ukrayna ilə sıx əməkdaşlığın zəruri olduğunu bildirib.
"Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu barədə Kiyevdə Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib.
"Pilotsuz uçuş aparatları bu gün problem təşkil edir. Biz dronlara qarşı vasitələrin hazırlanmasında, xüsusilə də Ukrayna ilə çox sıx əməkdaşlıq etməliyik. Eyni zamanda, ehtiyatlı olmalıyıq", - o qeyd edib.
