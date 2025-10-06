Премьер Нидерландов призвал к сотрудничеству с Украиной в борьбе российскими БПЛА

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что необходимости тесного сотрудничества с другими странами, особенно с Украиной в борьбе с российскими дронами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве в понедельник совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Беспилотники сегодня являются проблемой. И мы должны очень тесно сотрудничать, особенно с Украиной, в разработке датчиков против дронов и тому подобное. В то же время мы должны быть очень, очень осторожными", - отметил он.