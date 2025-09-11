Nepalda etirazlarda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 16:16
Nepalda etiraz aksiyaları nəticəsində ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khabarhub" nəşri Nepal Səhiyyə və Əhali Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Daha əvvəl Nepalda iğtişaşları nəticəsində 30 nəfərin öldüyü və 1 000 nəfərin yaralandığı bildirilmişdi.
Səhiyyə Nazirliyinin yenilənmiş məlumatlarına görə, 1 889 yaralı müalicə alır.
