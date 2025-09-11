Число погибших в ходе протестов в Непале возросло до 34 человек

Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    11 сентября, 2025
    15:44
    Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 34 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Khabarhub со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Непала.

    Ранее сообщалось о 30 погибших и ранении 1 тыс. человек ранения в результате беспорядков в Непале.

    Согласно обновленным данным Минздрава, 1889 пострадавших получают лечение по всей стране, а 949 - уже выписаны.

    Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.

    Nepalda etirazlarda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

