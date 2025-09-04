İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir

    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:13
    NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir

    Baltik dənizində Almaniya hərbçilərinin rəhbərlik etdiyi "Quadriqa" beynəlxalq təlimləri keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təlimlərdə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Kanada da daxil olmaqla, NATO-nun 14 ölkəsindən 8 mindən çox şəxsi heyət iştirak edir. Bundesver komandanlığına 40 gəmi, 20 təyyarə və 1 800-dən çox texnika cəlb olunub.

    "Quadriga" çərçivəsində sentyabrın 4-də Almaniyanın Rostok limanından bərə ilə hərbi texnikanın korvet, minaaxtaran gəmi, helikopter və polis qüvvələrinin müşayiəti ilə Litvanın Klaypedasına daşınması məşq edilib. Əməliyyatı Almaniya komandanlığı və digər ölkələrdən olan zabitlər müşahidə ediblər.

    Hərbçilər həmçinin PUA-ları və ekipajsız qayıqları ələ keçirməyi məşq edirdilər; manevr zonasında "Eurofighter Typhoon" qırıcıları görünüb.

    "Quadriga" təlimlərinin dəqiq tarixləri açıqlanmayıb; onlar bir neçə həftə davam edə bilər.

