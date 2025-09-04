Более 10 стран НАТО под руководством ФРГ проводят учения на Балтике

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Международные учения "Квадрига" под руководством военных Германии проходят в Балтийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Согласно информации, в учениях принимают участие более 8 тыс. человек из 14 стран НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции и Канады. Командование Бундесвера задействовало в них 40 кораблей, 20 самолетов и свыше 1800 машин.

    В рамках "Квадриги" 4 сентября имитировалась переброска военной техники на пароме из немецкого порта Росток в литовскую Клайпеду в сопровождении корвета, минного тральщика, вертолета и полицейских сил. За операцией наблюдало германское командование и офицеры из других стран.

    Также военные отрабатывали навыки перехвата БПЛА и безэкипажных катеров, в зоне маневров были замечены истребители Eurofighter Typhoon.

    Точные сроки проведения учений "Квадрига" не объявляются, они могут идти несколько недель.

