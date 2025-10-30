İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 05:51
    Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək

    Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur bildirib.

    "Bu, Estoniya üçün müsbət qərardır – Birləşmiş Ştatlar bizə bildirib ki, əməkdaşlığımız bu gün olduğu kimi davam edəcək. Mən də onlara siqnal göndərmişəm ki, biz bunu gücləndirməyə hazırıq", - deyə Pevkur Estoniya televiziyasına bildirib.

    ABŞ-nin NATO ölkələrinə Avropanın şərq cinahındakı qoşunlarının sayını azaltmağı planlaşdırdıqları barədə açıqlamasını şərh edən nazir deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Estoniyada qoşun saxlamağın zəruriliyini anlayır.

    Estoniya ABŞ
    Министр обороны Эстонии заявил, что американские войска не покинут страну

    Son xəbərlər

    05:51

    Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    05:19

    "CBS News": ABŞ "HIMARS"la Çinə güc nümayiş etdirə bilər

    Digər ölkələr
    04:39

    Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıb

    Sağlamlıq
    04:07

    "CNN": Tayvan ABŞ ilə münasibətlərin soyumasından narahatdır

    Digər ölkələr
    03:33

    "Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdir

    Digər ölkələr
    03:02

    Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    02:37

    Kiyevin bir neçə rayonu işıqsız və istiliksiz qalıb

    Digər ölkələr
    02:12

    "Liverpul" öz meydanında böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    01:39

    ÜST: Qlobal istiləşmədən hər dəqiqə bir insan ölür

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti