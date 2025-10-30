Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 05:51
Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur bildirib.
"Bu, Estoniya üçün müsbət qərardır – Birləşmiş Ştatlar bizə bildirib ki, əməkdaşlığımız bu gün olduğu kimi davam edəcək. Mən də onlara siqnal göndərmişəm ki, biz bunu gücləndirməyə hazırıq", - deyə Pevkur Estoniya televiziyasına bildirib.
ABŞ-nin NATO ölkələrinə Avropanın şərq cinahındakı qoşunlarının sayını azaltmağı planlaşdırdıqları barədə açıqlamasını şərh edən nazir deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Estoniyada qoşun saxlamağın zəruriliyini anlayır.
Son xəbərlər
05:51
Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcəkDigər ölkələr
05:19
"CBS News": ABŞ "HIMARS"la Çinə güc nümayiş etdirə bilərDigər ölkələr
04:39
Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıbSağlamlıq
04:07
"CNN": Tayvan ABŞ ilə münasibətlərin soyumasından narahatdırDigər ölkələr
03:33
"Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdirDigər ölkələr
03:02
Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcəkDigər ölkələr
02:37
Kiyevin bir neçə rayonu işıqsız və istiliksiz qalıbDigər ölkələr
02:12
"Liverpul" öz meydanında böyük hesabla məğlub olubFutbol
01:39