    Министр обороны Эстонии заявил, что американские войска не покинут страну

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 04:21
    Американские войска не покинут Эстонию.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

    "Для Эстонии это положительное решение - Соединенные Штаты сообщили нам, что наше сотрудничество будет продолжаться так же, как и сегодня. Я также направил им сигнал о том, что мы готовы его активизировать", - сказал Певкур Эстонскому телевидению.

    Комментируя поступившее в среду сообщение США для стран НАТО, что они планируют сократить численность своих войск на восточном фланге Европы, он сказал, что Соединенные Штаты понимают необходимость сохранения войск в Эстонии.

    Глава минобороны заявил, что работа Эстонии заключается также в том, чтобы у войск США были условия для обучения.

    Эстонии предстоит многое сделать, чтобы принять американцев, но до сих пор переброска дополнительных союзных сил была ограничена нехваткой мест для учений и размещения, дополнил Певкур.

    Лента новостей